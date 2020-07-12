В центре Петербурга Mercedes угодил в остановку. Есть пострадавшие

В центре Петербурга Mercedes угодил в остановку. Есть пострадавшие
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В воскресенье, 12 июля в центре Петербурга легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошла в воскресенье, 12 июля около 13:40 на углу 8-й Советской и Дегтярной улиц.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 30-летний водитель за рулем Mercedes не уступил дорогу Volkswagen Polo, потерял управление и влетел в остановку, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 48-летняя женщина-пешеход. Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой. По предварительным данным, машины столкнулись около 10:43.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга Mercedes угодил в остановку. Есть пострадавшие
В Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна 89-летнюю пенсионерку
Субботний шторм повалил 75 деревьев в Петербурге
Названы продукты, которые поступенно разрушают мозг
Путин рассказал о своем отношении к критике
Семак прокомментировал матч с «Ахматом»: «Дали проявить себя молодёжи»
Четыре человека получили травмы в ДТП с Renault в Колпино
Сбежавшая из Китая вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе