ДТП на КАД перекрыло въезд в тоннель

ДТП на КАД перекрыло въезд в тоннель
В результате ДТП образовалась пробка. Фото:vk.com/spb_today

В воскресенье, 12 июля из-за ДТП полностью перекрыли въезд в тоннель со стороны внутреннего кольца КАД.

«Полностью перекрыт въезд в тоннель со стороны внутреннего кольца КАД. На табло пишут про дтп», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в тоннель проехали машины реанимации и пожарные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой

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