LADA не успела проскочить перед Mercedes на пересечении Богатырского проспекта и улицы Оптиков

В воскресенье, 12 июля, на пересечении Богатырского проспекта и улицы Оптиков в Невском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Ларгус решил проскочить на перекрёстке Богатырского и Оптиков перед Мерседесом и не успел», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Проезжую часть не смогли поделить LADA и Mercedes. По словам очевидцев, отечественный автомобиль не успел «проскочить» перекресток. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой