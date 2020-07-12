На улице Есенина не смогли разъехаться две иномарки

В воскресенье, 12 июля в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители двух иномарок не смогли разъехаться на пересечении проспекта Луначарского с улицей Есенина. ДТП заблокировало проезд в сторону Поэтического бульвара.

«ДТП на перекрестке Луначарского и Есенина, мешают проезду по Есенина в сторону Поэтического бульвара», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой.