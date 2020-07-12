В ВОЗ сообщили о фиксировании рекордной суточной заболеваемости коронавирусом

Пандемия COVID-19, охватившая мир, не собирается сдавать позиции. Статистика демонстрирует весьма печальные данные.

Лишь за последние сутки в мире коронавирусную инфекции нашли у 230 370 жителей Земли. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Скончались от тяжелого течения болезни и осложнений 5286 инфицированных.

За весь период пандемии заболело 12 552 765 человек. Из них скончалось 561 617.

Лидирует в антирейтинге по количеству заболевших Северная и Южная Америка — 6 540 222 случая. Следом идут страны Европы с показателем в 2 907 654 случая.

Прошлый рекорд по суточной заболеваемости был установлен совсем недавно — 10 июля. Тогда COVID-19 диагностировали у 228 тысяч человек.

Что касается России, то в ней, согласно последней актуальной информации оперативного штаба, зафиксировано 727 162 случая заболевания. Смерть при этом настигла 11 335 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 27,5 тысячи.