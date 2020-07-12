Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом

Известная болливудская актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Заболела не только Рай, но и ее муж, актер Абхишек Баччан и их восьмилетняя дочь Арадхья.

Новость об инфицировании Баччан опубликован в социальной сети Twitter. Ранее появилась информация, что заболел только актер и его отец, Амитабх Баччан. При этом, никаких тяжелых проявлений болезни у них пока не наблюдается.

Известно, что результаты анализов остальных членов семьи не вызывают опасений. А Рай с мужем и дочерью будут находиться в изоляции и проходить лечение дома.

Муж Айшварии Рай поблагодарил своих поклонников за их поддержу и молитвы.

Напомним, актриса является победительницей конкурса «Мисс Мира» 1994 года. В ее фильмографии значится масса кинокартин. За свою заслуги в кинематографе Рай награждена различными престижными индийскими премиями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пользователи не верят Аните Цой, которая заразилась коронавирусом.

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