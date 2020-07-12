ФК «Зенит» рассказал, какую травму получил Лунев

Голкипер петербургского футбольного клуба «Зенит» прошел медицинского обследование.

В ходе осмотра врачей и выполнения необходимых процедур, установлено, что у Андрея Лунева повреждена прямая мышца правого бедра. Пока что нельзя точно сказать ничего о степени тяжести повреждения. В ближайшее время специалисты выяснят, сколько времени необходимо выделить вратарю на реабилитацию и последующее восстановление. Ожидается, что более детальная информация появится в течение двух-трех дней. Об этом сообщает пресс-служба официального сайта сине-бело-голубых.

Напомним, травму Лунев получил вчера, 11 июля, в ходе матча «Зенит» — «Ахмат», который состоялся в рамках чемпионата России. Вратаря пришлось заменить на 85 минуте игры. Поле он покинул на носилках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лунев получил серьезную травму в матче с «Ахматом».