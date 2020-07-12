Коронавирус в Москве: скончалось еще 25 человек

Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Общее число зараженных в России превысило 700 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал обновленные данные по летальным исходам в Москве, произошедшим из-за инфицирования коронавирусной инфекцией.

За сутки умерло 25 пациентов. У них официально был диагностирован COVID-19, а также появившаяся из-за него пневмония.

За все время эпидемии, в столице скончалось 4168 человек.

В Петербурге в общей сложности зафиксировано 1603 случая летального исхода от болезни. Всего заболело 27570 человек. Есть и положительная статистика — выздороветь удалось 21233 пациентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ сообщили о фиксировании рекордной суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердилось еще 230 370 случаев инфицирования патогеном. Еще 10 июля суточный показатель был равен 228 тысячам.