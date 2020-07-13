В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Отрадном

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Очевидцы поделились видео с места трагедии.

Авария случилась сегодня утром, 13 июля, в Отрадном. Кадры с места столкновения опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Одна из машин превратилась после столкновения в груду металла. Второй участник ДТП — минивэн — стоит ближе к обочине, у него также есть повреждения. На месте уже работают сотрудники ДПС и МЧС

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.