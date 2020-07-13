Ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово

В Кудрово, на Европейском проспекте произошло ДТП с участием легкового авто. Машина перевернулась.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 13 июля. Фотографиями «перевертыша» поделились свидетели произошедшего в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.

«Проснулся от грохота, четыре парня на машине перевернулись», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автомобиль лежит посреди проезжей части, а возле находятся покинувшие салон люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торопыга на Kia влетел в Lada на перекрестке Ветеранов. Из-за столкновения пострадала передняя часть первой иномарки.