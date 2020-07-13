Торопыга на Kia влетел в Lada на перекрестке Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием машин марок Kia и Lada Granta.

Машины столкнулись сегодня утром, 13 июля. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, торопыга-водитель Kia догнал Lada. Из-за столкновения пострадала передняя часть первой иномарки. Официальной информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока не поступало. В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка и внедорожник с прицепом не поделили ночью пустой перекресток Энтузиастов. Официальная информация о реальной картине произошедшего пока не поступало.