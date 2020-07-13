Торопыга на Kia влетел в Lada на перекрестке Ветеранов

Торопыга на Kia влетел в Lada на перекрестке Ветеранов
У машины оказалась разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием машин марок Kia и Lada Granta.

Машины столкнулись сегодня утром, 13 июля. Кадры с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, торопыга-водитель Kia догнал Lada. Из-за столкновения пострадала передняя часть первой иномарки. Официальной информации о причинах аварии и возможных пострадавших пока не поступало. В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка и внедорожник с прицепом не поделили ночью пустой перекресток Энтузиастов. Официальная информация о реальной картине произошедшего пока не поступало.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб. происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы психологические изменения россиян из-за пандемии
В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб
В Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Отрадном
Россияне смогут компенсировать расходы, потраченные на удаленке
Ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово
Торопыга на Kia влетел в Lada на перекрестке Ветеранов
«Аэрофлот» вывез россиян на родину из Нью-Йорка
Легковушка и внедорожник с прицепом не поделили ночью пустой перекресток ...