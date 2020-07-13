Легковушка и внедорожник с прицепом не поделили ночью пустой перекресток Энтузиастов

На перекрестке столкнулись внедорожник с прицепом и легковушка. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке столкнулись внедорожник с прицепом и легковушка. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке проспектов Энтузиастов и Наставников столкнулись легковой автомобиль и внедорожник с прицепом.

Авария случилась утром понедельника, 13 июля. Машины не поделили пустой участок дороги. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фото серьезных повреждений различить нельзя. Официальная информация о реальной картине произошедшего пока не поступало, как и о возможных пострадавших в аварии.

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