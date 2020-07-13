Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Ленобласти

В Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием двух машин. Один человек погиб, а четверо оказались в больнице.

Авария случилась на дороге «Петербург – Кировск». По предварительным данным, Chevrolet не предоставил преимущество при левом повороте и влетел в Ford.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области, водитель Chevrolet скончался на месте происшествия. Водитель второго авто и трое его пассажиров получили тяжелые травмы, их госпитализировали в ближайшее медучреждение. Еще один пассажир был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выезд «Оки» на встречную полосу в Ленобласти закончился гибелью двух человек. Сильное столкновение привело к гибели водителя и пассажира указанного авто.