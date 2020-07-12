Выезд «Оки» на встречку в Ленобласти закончился гибелью двух человек

Трагедия произошла сегодня вечером, 12 июля, в Киришском районе Ленинградской области.

Автомобиль «Ока» двигался по автодороге «Кириши — Будогощь — Смолино», и вылетел на встречную полосу, по которой в тот момент ехала иномарка. Сильное столкновение привело в гибели двоих людей — водителя и пассажира «Оки». Они скончались мгновенно на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время выясняют все обстоятельства смертельного ДТП. Уточняется и то, по каким причинам «Ока» оказалась на полосе встречного движения.

Информация о состоянии водителя иномарки не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с дороги и врезался в остановку.