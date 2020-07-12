Появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с дороги и врезался в остановку

Появились фото с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes вылетел с дороги и врезался в остановку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Появились снимки с места ДТП в центре Петербурга, где Mercedes влетел в остановку общественного транспорта.

Соответствующее фото опубликовано в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, в воскресенье, 12 июля в центре Петербурга легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Дорожно-транспортное происшествие произошла в воскресенье, 12 июля около 13:40 на углу 8-й Советской и Дегтярной улиц. Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 30-летний водитель за рулем Mercedes не уступил дорогу Volkswagen Polo, потерял управление и влетел в остановку, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП пострадал 48-летняя женщина-пешеход. По словам очевидцев, водителя Mercedes также увезли на скорой. Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Колпино произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека. Дорожный инцидент случился на пересечении улиц Павловской и Веры Слуцкой.

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