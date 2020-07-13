В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом

В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом
Загорелся частный дом. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти вспыхнул частный дом. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные.

Возгорание случилось в понедельник, 13 июля, на улице Спортивной в поселке Аннино. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 2:39.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, на участке горел дом площадью 80 квадратных метров. Восемь сотрудников на двух спецмашинах ликвидировали пожар к 3:45.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП. На месте работали четыре сотрудника.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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