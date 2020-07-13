В Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП

В Кировском районе Ленобласти спасатели приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. В помятой машине застрял мужчина.

Авария случилась в понедельник, 13 июля, в городе Отрадное. Сигнал о дорожном инциденте поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:17. К месту происшествия были направлены четыре сотрудника на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, спасатели произвели деблокировку пострадавшего из авто.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Отрадном. Одна из машин превратилась после столкновения в груду металла.