В Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП

В Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП
Спасатели деблокировали пострадавшего из машины. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Кировском районе Ленобласти спасатели приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. В помятой машине застрял мужчина.

Авария случилась в понедельник, 13 июля, в городе Отрадное. Сигнал о дорожном инциденте поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:17. К месту происшествия были направлены четыре сотрудника на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, спасатели произвели деблокировку пострадавшего из авто.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры с места смертельного ДТП в Отрадном. Одна из машин превратилась после столкновения в груду металла.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп отрадное происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо
На Гладкова вспыхнувшая проводка оставила жителей дома №35 без света
В Петербурге резко снизились цены на авиабилеты
В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом
В Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП
В России зафиксирован рост цен на анальгин
Названы психологические изменения россиян из-за пандемии
В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб