На Гладкова вспыхнувшая проводка оставила жителей дома №35 без света

На Гладкова вспыхнувшая проводка оставила жителей дома №35 без света
Загорелась проводка в щитке. Фото: vk.com/spb_today

В одном из домов на улице Гладкова загорелась проводка в щитке. На месте работают два пожарных расчета.

Возгорание случилось в доме №35. Подробности инцидента рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бахнуло, погорело чуток. Мы с соседом земелькой закидывали щиток до приезда пожарных», — написал автор записи, приложив фотографии обгоревшего щитка.

На место происшествия прибыли спасатели и аварийная служба. Сейчас без света остался весь дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом. На участке горела постройка площадью 80 квадратных метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб проводка происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В понедельник в Петербурге будет тепло и дождливо
На Гладкова вспыхнувшая проводка оставила жителей дома №35 без света
В Петербурге резко снизились цены на авиабилеты
В Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом
В Отрадном спасатели деблокировали пострадавшего из машины после ДТП
В России зафиксирован рост цен на анальгин
Названы психологические изменения россиян из-за пандемии
В Нижегородской области рухнул и загорелся самолет Ан-2, один человек погиб