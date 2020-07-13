На Гладкова вспыхнувшая проводка оставила жителей дома №35 без света

В одном из домов на улице Гладкова загорелась проводка в щитке. На месте работают два пожарных расчета.

Возгорание случилось в доме №35. Подробности инцидента рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Бахнуло, погорело чуток. Мы с соседом земелькой закидывали щиток до приезда пожарных», — написал автор записи, приложив фотографии обгоревшего щитка.

На место происшествия прибыли спасатели и аварийная служба. Сейчас без света остался весь дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе восемь спасателей тушили частный дом. На участке горела постройка площадью 80 квадратных метров.