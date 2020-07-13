Жительницу Ленобласти подозревают в гибели знакомого

В качестве орудия был использован нож. Фото: Baltphoto

В качестве орудия был использован нож. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области задержали местную жительницу. Следствие полагает, что она причастна к смерти своего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, подозреваемая находилась в квартире с мужчиной. Во время распития спиртного между ними произошел конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла мужчине не менее одного удара ножом. Мужчину госпитализировали, где он позднее скончался.

Женщина задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейского и его сообщника подозревают в убийстве пенсионерка из-за долгов.