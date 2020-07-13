Петербуржец ответит перед судом за незаконное получение пенсии по инвалидности на 370 тысяч

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Согласно данным следствия, петербуржец несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности, единовременную и ежемесячную денежные выплаты. Мужчина подал заявление и предоставил подложные документы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, общий ущерб составил более 370 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде. Инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.