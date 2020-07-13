Петербуржец ответит перед судом за незаконное получение пенсии по инвалидности на 370 тысяч

Петербуржец ответит перед судом за незаконное получение пенсии по инвалидности на 370 тысяч
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Куйбышевский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Согласно данным следствия, петербуржец несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности, единовременную и ежемесячную денежные выплаты. Мужчина подал заявление и предоставил подложные документы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, общий ущерб составил более 370 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде. Инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.

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