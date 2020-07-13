Петербуржец ответит перед судом за незаконное получение пенсии по инвалидности на 370 тысяч

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
Согласно данным следствия, петербуржец несколько лет незаконно получал пенсию по инвалидности, единовременную и ежемесячную денежные выплаты. Мужчина подал заявление и предоставил подложные документы.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, общий ущерб составил более 370 тыс. рублей.
Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец ответит перед судом за повторную езду в пьяном виде. Инспекторы предложили ему пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.