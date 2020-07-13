Мать из Петербурга судят за истязание детей

Женщину судят за истязание сына и дочери. Фото: unsplash.com

Женщину судят за истязание сына и дочери. Фото: unsplash.com

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит дело об истязании двух детей. Женщину обвиняют в нанесении побоев 9-летнему сыну и 6-летней дочери.

Перед судом предстанет 34-летняя жительница Петербурга. Ей предъявлено обвинение по статье «истязание двух несовершеннолетних детей».

Как полагает следствие, женщина неоднократно била сына 2011 года рождения и дочь 2014 года рождения, а также выражалась в их адрес грубой нецензурной бранью.

«Последствиями действий обвиняемой стали негативные изменения в психике малолетних», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Омске родительских прав лишили женщину, сын которой в наказание стоял на гречке. Делать это мальчика заставлял отчим.