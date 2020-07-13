Стало известно, какой продукт уничтожает холестерин в организме

Автор книг о готовке, кулинар Ольга Ивенская рассказала, что авокадо способствует уничтожению холестерина в организме.

Она отметил несравненную пользу этого продукта. По ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в авокадо необходимы организму. Ивенская также отметила, что авокадо более богат калием, чем бананы.

Кроме того, вещества, которые содержатся в мякоти, способствуют похудению.

«Это такой жир хороший, который способствует уничтожению в организме плохого холестерина. А в самом авокадо холестерина нет», —заявила она в эфире радио «Говорит Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первую очередь люди с высоким содержанием холестерина должны отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара – это диета куда здоровее, чем та, которой придерживаются люди последние 80 лет. Также ученые рекомендуют перейти на низкоуглеводную диету людям с сахарным диабетом, проблемами с сосудами, гипертонией и лишним весом.