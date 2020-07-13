Легковушки засыпали осколками проезжую часть на проспекте Культуры

Вечером 13 июля на проспекте Культуры рядом с ТЦ «Родео Драйв» произошло ДТП с нескольких легковых автомобилей.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, машины засыпали осколками проезжую часть, где произошло ДТП.

«На Культуры около Родео драйв, машины затормозили перед трамваем, а ситимобил видимо не успел», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Там по сути ни одна машина не планировала пропускать трамвай, а тот, кто пострадал применил экстренное торможение, таксист просто не успел среагировать», — пишут другие очевидцы.

Информации о пострадавших не приводится. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.