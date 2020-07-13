На перекрестке Героев и Маршала Казакова не смогли разъехаться два Volkswagen

На перекрестке Героев и Маршала Казакова не смогли разъехаться два Volkswagen
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 13 июля в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. Перекресток не смогли поделить водители двух легковых автомобиля марки Volkswagen.

«На пересечении Героев и Казакова встретились два Фольксвагена», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Больше всего в этой аварии досталось Volkswagen Polo – у машины оказалась повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.

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