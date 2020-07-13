На перекрестке Героев и Маршала Казакова не смогли разъехаться два Volkswagen

Вечером 13 июля в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Героев. Перекресток не смогли поделить водители двух легковых автомобиля марки Volkswagen.
«На пересечении Героев и Казакова встретились два Фольксвагена», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Больше всего в этой аварии досталось Volkswagen Polo – у машины оказалась повреждена передняя часть.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночное ДТП с перевертышем разбудило жителей Кудрово. По словам очевидцев, в машине находились четыре человека — никто не пострадал.