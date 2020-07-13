Самолет совершил вынужденную посадку в Петрозаводске из-за курившей пассажирки

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска.

Пилот самолета принял решение о посадке из-за дважды закурившей на борту пассажирки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. После посадки дебоширку сняли с самолета и передали полиции.

Сработал датчик дыма и командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самолет прилетел в аэропорт «Менделеево», находящийся на острове Кунашир, но после посадки, по время разворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Известно, что сразу же после произошедшего происшествия, все пассажиры и члены экипажа, находящиеся на борту, были оперативно эвакуированы.