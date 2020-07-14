Эксперты заметили, что у переболевших коронавирусом снижается количество антител

Это значит, что есть вероятность повторного заражения и расслабляться нельзя никогда.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Обо всем сообщает телеканал ZDF. Исследователи в Германии выяснили, что у некоторых людей, переболевших коронавирусом, со временем количество антител уменьшается. Это значит, что есть вероятность повторного заражения и нужно всегда быть начеку. Отмечается, что антитела исчезают у четырех из девяти пациентов, то есть почти у половины.

Эксперты пока не могут сказать, влияет ли это на долгосрочный иммунитет, но все-таки людям нужно соблюдать меры предосторожности в любом случае.

Об этом также говорили ученые из Китая – они отметили, что снижается количество антител обычно у людей, которые переболели без симптомов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ рассказали, каковы основные сценарии распространения коронавируса в мире.