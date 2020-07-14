В Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой

В Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой
За жизнь малышки борются врачи. Фото: pixabay.com

Малышка упала с кровати и получила множество травм.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось 13 июля на проспекте Художников. Оттуда госпитализировали пятимесячную малышку, у которой диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом теменной кости, гематому темени. Ребенок находится в тяжелом состоянии после падения с кровати. По предварительным данным, мама девочки отошла в ванную, когда все произошло.

Обстоятельства инцидента только предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, пока врачи борются за жизнь ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьник хотел сделать селфи и упал с моста в Тихвине. Мальчик скончался в больнице из-за серьезности травм.

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