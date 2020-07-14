Школьник хотел сделать селфи и упал с моста в Тихвине

Мальчик скончался в больнице из-за серьезности травм.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось в Тихвине 13 июля. Ученика третьего класса госпитализировали с тяжелыми травмами, но не смогли спасти – он скончался в больнице. По предварительным данным, школьник хотел сделать селфи и в какой-то момент сорвался с железнодорожного моста. Он, скорее всего, повис над путями, держась одной рукой.

Отмечается, что все подробности инцидента еще предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что третьеклассник упал с крыши гаража в Сосновом Бору и травмировал голову. По данным правоохранителей, инцидент произошел около 21:00 5 июля в гаражном кооперативе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.