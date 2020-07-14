На КИМа гражданин Молдовы получил удар ножом в грудь

Двое мужчин выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. Она закончилась вызовом врачей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на проспекте КИМа 13 июля. Двое мужчин выпивали в одной из квартир, когда между ними вспыхнул конфликт. Некий Максим схватил нож и ударил им своего собеседника прямо в грудь. Затем он схватил бутылку, которая полетела пострадавшему в голову. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. В больницу позвонила соседка – врачи госпитализировали гражданина Молдовы в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника и уже составили ориентировку. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой.