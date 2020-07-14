На КИМа гражданин Молдовы получил удар ножом в грудь

На КИМа гражданин Молдовы получил удар ножом в грудь
За жизнь мужчины борются врачи. Фото: Baltphoto

Двое мужчин выпивали, когда между ними вспыхнула ссора. Она закончилась вызовом врачей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все случилось на проспекте КИМа 13 июля. Двое мужчин выпивали в одной из квартир, когда между ними вспыхнул конфликт. Некий Максим схватил нож и ударил им своего собеседника прямо в грудь. Затем он схватил бутылку, которая полетела пострадавшему в голову. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. В больницу позвонила соседка – врачи госпитализировали гражданина Молдовы в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника и уже составили ориентировку. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нож полиция травма


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге прошла первая репетиция парада ко Дню ВМФ
8 из 11 теплоходов на Неве нарушают правила против коронавируса
Собчак требует возбудить уголовное дело из-за нападения на ее съемочную группу
На платформе S10.run пройдет двухэтапный онлайн-забег
Петербуржца подозревают в надругательстве над сыном
На коронавирус за сутки проверили 13 тысяч петербуржцев
На Автобусной под слоем мусора нашли труп
На Васильевском острове пьянчуги перепугали всех стрельбой