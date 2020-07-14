Петербуржца подозревают в надругательстве над сыном

Мужчину уже задержали. Уголовное дело уже возбуждено.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в надругательстве над собственным сыном. По предварительным данным, местный житель совершал действия сексуального характера в отношении пятиклассника в квартире в Красносельском районе. Не уточняется, кто заявил в полицию о происходящем. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, его уже задержали – в этот момент мужчина находился дома.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге маленькую девочку госпитализировали с проломленной головой. Малышка упала с кровати и получила множество травм.