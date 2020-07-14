В Петербурге подтверждена еще 31 смерть от коронавируса

Жертвами коронавируса в Петербурге признали еще 31 человека. С начала пандемии в городе скончались 1 тыс. 657 зараженных.

Заболели 28 тыс. 142 человека, выздоровели 21 тыс. 579, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России во вторник, 14 июля.

В России за последние сутки подтвердили 175 смертей от коронавируса. Больше всего умерших выявлено в Москве. В столице скончались 37 человек, в Петербурге — 31, в Свердловской области — 9, в Тыве — 8, в Московской и Нижегородской областях — по 6, в Тульской области — 5, в Воронежской, Иркутской и Амурской областях — по 4. В других регионах зарегистрировано по одной-три смерти за сутки.

За весь период в России от коронавируса умерли 11 тыс. 614 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки обследование на коронавирус в Петербурге прошли 13 тыс. 195 человек.