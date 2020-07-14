В Петербурге ликвидировали два интернет-магазина наркотиков

По подозрению в сбыте наркотиков задержаны 7 человек. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По подозрению в сбыте наркотиков задержаны 7 человек. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Задержаны 7 человек, подозреваемых в сбыте наркотиков в Петербурге и Ленобласти. Полиция полагает, что они распространяли запрещенные вещества через интернет-магазины и мессенджеры.

По версии правоохранителей, подозреваемые распространяли наркотики посредством «закладок». Обнаружить 22 тайника удалось в Калининском и Выборгском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленобласти.

«Реализация производилась через 2 интернет-магазина с использованием мессенджеров», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При обыске в домах двух фигурантов и в автомобиле найдены пакетики с наркотиками и психотропами общей массой более 65 граммов. В квартире другой соучастницы обнаружены аппарат для глушения сигналов сотовой связи, сканеры чтения сигналов, два комплекта автомобильных номеров и несколько десятков патронов.

Шестеро подозреваемых арестованы, еще одна находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.