Патологоанатом из Петербурга рассказал о главной тайне коронавируса

Несмотря на множество исследований, механизм смерти от коронавируса до сих пор не разгадан. Об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова Всеволод Цинзерлинг.

Основной загадкой остается то, как именно человек умирает от COVID-19. Нередко зараженный чувствует себя нормально, при этом в его организме уже происходят опасные для жизни изменения, пишет «Доктор Питер».

Цинзерлинг добавил, что при вскрытии у коронавирусных больных наблюдаются поражения легких, а также органов и тканей за их пределами. Инфекция затрагивает кишечник, мозг, надпочечники, почки, лимфатические узлы и селезенки.

«Почти у всех есть коморбидный фон, часто — сахарный диабет и ожирение, есть комбинации с ВИЧ и туберкулёзом», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в стационарах Петербурга, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, работает 9 тыс. 184 койки.