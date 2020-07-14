Патологоанатом из Петербурга рассказал о главной тайне коронавируса

Патологоанатом из Петербурга рассказал о главной тайне коронавируса
Коронавирус поражает легкие, органы и ткани человека. Фото: unsplash.com

Несмотря на множество исследований, механизм смерти от коронавируса до сих пор не разгадан. Об этом рассказал руководитель Центра инфекционной патологии Городской больницы им. Боткина, заведующий НИО патоморфологии Центра Алмазова Всеволод Цинзерлинг.

Основной загадкой остается то, как именно человек умирает от COVID-19. Нередко зараженный чувствует себя нормально, при этом в его организме уже происходят опасные для жизни изменения, пишет «Доктор Питер».

Цинзерлинг добавил, что при вскрытии у коронавирусных больных наблюдаются поражения легких, а также органов и тканей за их пределами. Инфекция затрагивает кишечник, мозг, надпочечники, почки, лимфатические узлы и селезенки.

«Почти у всех есть коморбидный фон, часто — сахарный диабет и ожирение, есть комбинации с ВИЧ и туберкулёзом», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в стационарах Петербурга, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, работает 9 тыс. 184 койки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус новости спб патологоанатомы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Рособрнадзоре рассказали о первых итогах ЕГЭ
Wizz Air запускает рейсы из Петербурга в города Италии
Пострадавшему под Лугой поисковику ампутировали руку
Инфекционное отделение в Сосновом Бору перевели на работу в обычном режиме
В Петербурге резко снизилось число выздоровлений от коронавируса
Патологоанатом из Петербурга рассказал о главной тайне коронавируса
Будущее «авторских» баров в Петербурге решит рабочая группа
В ГИБДД подтвердили смерть мотоциклиста после аварии на КАД