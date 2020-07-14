В стационарах Петербурга работает больше 9 тысяч коек для больных коронавирусом

В стационарах Петербурга, предусмотренных для пациентов с коронавирусом, работает 9 тыс. 184 койки. Из них 8 тыс. 333 предназначены для взрослы, 851 — для детей.

Пациентов с коронавирусом в Петербурге принимают 23 стационара. В их числе 15 городских и шесть федеральных, напомнили в пресс-службе Смольного.

В начале июля заложен новый корпус Госпиталя ветеранов войн на 302 койки. В эксплуатацию здание введут в декабре 2002 года. Особенность объекта в том, что его можно будет оперативно перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19. В Колпино возводят реконструированный корпус больницы №13, который также может быть переоборудован под лечение коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 281 новый случай коронавируса. Общее число зараженных достигло 28 тыс. 142.