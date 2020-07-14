Инфекционное отделение в Сосновом Бору перевели на работу в обычном режиме

В Сосновом Бору инфекционное отделение Центральной медико-санитарной части №38 ФМБА России возвращается к докарантинному режиму работы. Решение принято из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Отделение будет принимать пациентов с инфекционными заболеваниями, не связанными с коронавирусом, пишет lentv24.ru.

Зараженных COVID-19 будут госпитализировать в перепрофилированное отделение.

По словам главного государственного санитарного врача по Сосновому Бору Ираиды Егоровой, в городе за весь период пандемии выявлено 623 случая заражения. Из них выздоровели порядка 438 человек.

В Ленинградской области зарегистрировано 5 тыс. 130 случаев коронавируса. Скончались за весь период 40 человек, выздоровели 3 тыс. 879. За последние сутки в регионе подтверждено 46 новых случаев заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге оборудовано более 9 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.