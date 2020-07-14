Минздрав упразднил обязательность справок об отсутствии коронавируса при заезде в санатории

Минздрав упразднил обязательность справок об отсутствии коронавируса при заезде в санатории
Около Петербурга работает более 200 санаториев. Фото: https://pixabay.com

Теперь делать анализ на коронавирусную инфекцию перед отправлением на отдых в санатории не потребуется.

Сегодня, 14 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал постановление, вносящее изменения в ранний приказ. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Таким образом, ранее установленные правила по приему в организации лечебно-курортного профиля были видоизменены. Справка об отсутствии COVID-19 ныне не нужна. Однако, все еще нужно предоставлять справку, подтверждающую отсутствие контактов с лицами, у которых коронавирусная инфекция была диагностирована. Она должна быть выдана за 3 дня до отъезда. Отметим, что ранее требовалась справка выданная за 14 дней до отъезда.

Напомним, в России за весь период пандемии официально зарегистрировано 739 947 случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о самых частых осложнениях при коронавирусе.

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