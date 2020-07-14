Вратарь «Зенита» Лунев не сыграет против «Спартака» в полуфинале Кубка России

Травма оказалась достаточно серьезной, поэтому футболисту необходимо время для восстановления.

Голкипер петербургской команды пропустит месяц из-за повреждения прямой мышцы правого бедра. Отмечается, что специалисты считают этот срок минимальным в данном случае. Об этом сообщает «РБ — Спорт».

Таким образом, Андрей Лунев не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка России, и во всех ближайших матчах. Снова выйти на поле, по всей видимости, получится уже лишь в новом игровом сезоне.

В дальнейших матчах защищать ворота сине-бело-голубых будет Михаил Кержаков

Напомним, Андрей Лунев получил травму 11 июля в игре с «Ахматом». Его пришлось заменить на 86 минуте матча.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лунев получил серьезную травму в матче с «Ахматом». Поле футболист покинул на электрокаре.