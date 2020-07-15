В Чехии столкнулись два поезда, один человек погиб

Недалеко от Праги столкнулись два поезда. В результате один человек погиб, десятки пассажиров пострадали.

Трагическая авария случилась в среду, 15 июля, в районе города Чески-Брод в Чехии. Состав следовал из Праги в Речаны-над-Лабем.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информационное агентство «ЧТК», погиб машинист пассажирского поезда. По предварительным данным, медицинская помощь потребовалась 60 пассажирам. Пострадавшие были госпитализированы.

Причины случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Петербурга насмерть сбил поезд на Дивенской. Он переходил железнодорожные пути.