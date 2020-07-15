Трехлетний мальчик отравился и потерял сознание на детской площадке на Бухарестской

Трехлетний мальчик отравился и потерял сознание на детской площадке на Бухарестской
Пострадавшего мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Правоохранители начали проверку по факту отравления и травмирования маленького ребенка в Петербурге. Мальчик в тяжелом состоянии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, несчастный случай произошел в восемь вечера у одного из домов по улице Бухарестской на юге города. Там трехлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ударившись головой. Кроме того, у него было диагностировано отравление неизвестным веществом.

Его 30-летняя мать рассказала, что сыну поплохело, когда он играл на горке на детской площадке рядом с домом.

Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин. Мальчик был без сопровождения взрослых.

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