Трехлетний мальчик отравился и потерял сознание на детской площадке на Бухарестской

Правоохранители начали проверку по факту отравления и травмирования маленького ребенка в Петербурге. Мальчик в тяжелом состоянии.
Как стало известно gazeta.spb.ru, несчастный случай произошел в восемь вечера у одного из домов по улице Бухарестской на юге города. Там трехлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ударившись головой. Кроме того, у него было диагностировано отравление неизвестным веществом.
Его 30-летняя мать рассказала, что сыну поплохело, когда он играл на горке на детской площадке рядом с домом.
Сейчас полиция разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин. Мальчик был без сопровождения взрослых.