В Санкт-Петербурге расследуют дело о мошенничестве на 20 млн при ремонте Аничкова дворца

Полиция Петербурга задержала заместителя гендиректора городского дворца творчества юных (Аничков дворец). Он проходит фигурантом по делу о многомиллионном мошенничестве.

Об этом сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители также задержали главу строительной фирмы, который, по версии следствия, вступил в сговор с замгендиректора дворца.

Правоохранители считают, что в январе 2017 года они договорились о косметическом ремонте здания концертного комплекса на Невском проспекте, однако в документах они отразили его как капитальный. Благодаря этому им удалось похитить 20 млн рублей.

ГСУ ГУ МВД открыло уголовное дело по факту мошенничества, задержанным предъявлено обвинение. Им также избрали меру пресечения — домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начальника подразделения РЖД задержали за взятку в Петербурге.