Празднование Дня Ленобласти перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Празднование Дня Ленобласти перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Александр Дрозденко перенес торжество на следующий год. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что празднование Дня образования Ленобласти решили перенести на следующий год.

О переносе торжества местных жителей предупредили в областной администрации. Об этом стало известно в среду, 15 июля. День Ленобласти уже на протяжении долгих лет отмечается 1 августа, однако в этом году праздника не будет. По словам Дрозденко, организация масштабного праздника, на котором соберется огромное количество людей, была бы «лицемерием и беспечностью».

«Здоровье важнее календарных дат», — отметил губернатор 47 региона.

Праздник в 2021 году отметят во Всеволожске, как это планировалось ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что День России предложили перенести на 1 июля из-за Конституции. По словам автора инициативы, 12 июня у многих ассоциируется с распадом СССР.

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Празднование Дня Ленобласти перенесли на 2021 год из-за коронавируса