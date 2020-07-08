День России предложили перенести на 1 июля из-за Конституции

Празднование Дня России предложили перенести с 12 июня на 1 июля. С предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратилась член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам Волынец, 12 июня у многих ассоциируется с распадом СССР. Отмечать День России она предложила 1 июля — в день, когда на голосовании поддержали поправки к Конституции РФ.

«Прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания… голосования, 1 июля, Днём России», — цитирует Волынец RT.

Напомним, 1 июля в России состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным ЦИК, внесение изменений в основной закон страны поддержали 77,92% россиян, против проголосовали 21,27% человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали текст Конституции РФ с внесенными изменения. Поправки вступили в силу 4 июля.