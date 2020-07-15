Современный детский сад откроют на Морской набережной этой осенью

В Петербурге в скором времени откроют новый детский сад на Морской набережной, что на Васильевском острове. Об этом сообщили в Смольном.

Детский сад откроет свои двери для малышей 1 сентября. Там будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также кабинеты для индивидуальной работы с воспитанниками.

На прилегающей к детскому саду территории установят игровое и спортивное оборудование. Новый детсад сможет принять 170 детей в возрасте от полутора до шести лет.

Для обеспечения безопасности в дошкольном учреждении установили систему видеонаблюдения, домофон, кнопку вызова полиции.

Также детский сад будет доступен для маломобильных категорий граждан: здание оснастят пандусами, указателями и лифтом для инвалидов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе в сентябре откроется детсад.