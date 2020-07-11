В Петергофе в сентябре откроется детсад-долгострой

Детский сад №9 на Парковой улице в Петергофе примет первых воспитанников этой осенью. Работу учреждение начнет 1 сентября.

Утверждено штатное расписание детского сада, проведена государственная регистрация юрлица, назначен руководитель, сообщает пресс-служба Смольного.

Высота здания составляет четыре этажа. Детский сад имеет бассейн, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения для кружков.

Здание расположено в новом микрорайоне Ропша. Достроить его не могли много лет. За это время детский сад успел заслужить статус одного из проблемных объектов Петродворцового района. В эксплуатацию объект был сдан только в апреле 2020-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петергофе откроют спортивный комплекс с катком и бассейнами, который станет крупнейшим в городе.