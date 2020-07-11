Спорткомплекс с катком и бассейнами в Петергофе откроют в 2021 году

В 2021 году в Петергофе откроют спортивный комплекс с катком и бассейнами, который станет крупнейшим в городе. Строительство ведется по программе «Газпром — детям».

Площадь спорткомплекса составит 8 тыс. 880 метров. В нем будет крытый каток с искусственным льдом, плавательный бассейн на шесть дорожек и бассейн для обучения детей.

«Комплекс будет открыт для всех желающих», — сообщили в Смольном.

Строительство здания идет полным ходом. Возводятся стены, сооружаются чаши бассейна и монтируются внутренние стены. Сдать объект планируется до конца 2021 года. После чего он будет передан Петербургу на безвозмездной основе.

Всего в рамках программы «Газпром — детям» в Петербурге будет построено 18 спортивных объектов: 14 спорткомплексов, две ледовые арены, спортзал и легкоатлетический манеж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ириновском проспекте в Петербурге до конца лета планируют открыть крытый каток.