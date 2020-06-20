Крытый каток на Ириновском проспекте планируют сдать в августе

В Красногвардейском районе Петербурга достраивают крытый каток. Площадку с искусственным льдом на Ириновском проспекте обещают сдать в августе.

Ход работ проверил губернатор Александр Беглов в рамках рабочего объезда. На данный момент строительство завершено на 90%.

«Есть уверенность, что в конце августа ледовая арена вступит в строй», — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Строительство объекта началось в 2014 году. За это время сменилось несколько подрядчиком. Последний из них пришел в июле прошлого года. В настоящее время ведутся работы по устройству огнезащиты, металлически конструкций, внутренней отделке, канализации, благоустройству территории и другие.

Ожидается, что на новом катке будут тренироваться и соревноваться керлингисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге строят 22 новых детских сада.