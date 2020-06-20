В Петербурге строят 22 новых детских сада

До конца 2020 года в Петербурге построят семь новых школ и реконструируют две школы в Центральном и Красносельском районах. В городе также возводят 22 детских сада.

«Город выполняет обязательства. Ни один объект не сокращен. Все запланированные объекты будут введены», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов проинспектировал ход строительства образовательных учреждений в Невском районе. Первым объектом стала школа на Нерчинской улице на 825 мест. Учреждение построено на 90%. На его базе планируется создать единую образовательную систему «Школа современных технологий».

«В сентябре здесь планируется открыть пять первых классов, один из них — для учащихся с тяжелыми нарушениями речи», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор также посетил стройку школы на Дальневосточном проспекте. Вместимость её составит 825 мест. На данный момент учреждение готово на 95%, ведутся работы по монтажу инженерных систем и благоустройству. В школе смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

Ввести обе школы в эксплуатацию планируют до конца июля. В школу на Нерчинской улице зачислен 331 ребенок, в школу на Дальневосточном — 473.

Последним объектом стал детский сад на 150 мест на Октябрьской набережной. Сдать объект обещают в начале октября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ведется строительство 20 школ. Девять из них будут открыты до конца года.