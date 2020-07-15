Боевые самолеты и вертолеты провели тренировку ко Дню ВМФ в небе над Петербургом

Самолеты морской авиации во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

Самолеты морской авиации во время репетиции главного военно-морского парада. Фото: скриншот из видео vk.com/spb_today

В среду, 15 июля, над акваторией Невы в Петербурге тренировались пилоты морской авиации, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. Участие в сегодняшней тренировке приняли более 40 боевых самолетов и вертолетов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

Авиация промчалась в едином строю над центром Петербурга в районе Сенатской площади. Экипажи отработали выполнение маршрута полета, соблюдения дистанции, скорости и высоты.

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет 26 июля в акватории Невы. Участие в нем примут более 4 тыс. военных, 46 кораблей, катеров и подлодок и 42 воздушных судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге провели первую тренировку пешей колонны ко Дню ВМФ.