В Петербурге нашли потерявшегося 5-летнего мальчика, уехавшего от мамы на самокате

Малыш пропал во дворе дома на проспекте Косыгина, где он катался на самокате. Фото: unsplash.com

Малыш пропал во дворе дома на проспекте Косыгина, где он катался на самокате. Фото: unsplash.com

В Красногвардейском районе Петербурга нашли потерявшегося на улице ребенка. Его нашли сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу, вечером 14 июля правоохранители разыскали пятилетнего ребенка, который потерялся во время прогулки.

Малыш пропал во дворе дома на проспекте Косыгина, где он катался на самокате. Заметив пропажу ребенка, мать обратилась в полицию и назвала приметы мальчика.

В итоге его нашли на детской площадке во дворе дома на улице Осипенко. Ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних. Мать известили о местонахождении сына и вызвали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего восьмилетнего мальчика. В настоящее время мальчик находится под присмотром медицинских работников, которые проверяют состояние его здоровья.