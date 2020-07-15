Немцы инвестируют 4 млрд рублей в завод под Петербургом

Немецкая компания Knorr-Bremse собирается вложить крупную сумму в завод по производству тормозных систем в Ленобласти. Инвестиции составят до 4 млрд рублей, предприятие должны запустить до конца 2020 года.

Как сообщает РБК, предприятие появится в индустриальном парке «Раум Бугры», что во Всеволожском районе региона. Компания предполагает, что расширение площадки повысит коэффициент локализации бизнеса в России.

Knorr-Bremse уже занимается производством тормозных систем в парке «Раум Бугры». В результате расширения производственная площадь вырастет в 1,5 — 2 раза — до 4 гектаров.

Главный офис Knorr-Bremse расположен в Мюнхене, а производственные площадки работают в 30 странах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai построит завод в Петербурге к осени 2021 года — там будут производить автомобильные двигатели.